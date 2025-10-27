館長北京行喝豆汁　曝聽了30年終於要去長城

“館長”陳之漢品嘗老北京傳統飲品豆汁。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北10月27日電／網紅“館長”陳之漢25日起程飛往北京，26日先後參訪盧溝橋與台灣會館，下午則在麻六記創辦人汪小菲陪同下，前往北京知名景點“前門大街”散步並品嚐老北京傳統飲品“豆汁”，全程透過直播引發網路討論。“館長”陳之漢說，下一步將前往萬里長城，“我今年46歲，從小學開始聽了30多年，一次都沒去過，這次終於要去了”。



根據《中時新聞網》報導，“館長”陳之漢初次嘗試豆汁時，一入口便驚呼“怎麼這麼酸？”汪小菲向他解釋，豆汁是以綠豆發酵製成，屬於北京傳統風味。館長連喝幾口後逐漸接受，形容味道“有點像酸辣湯的酸”，更說“越喝越順”。汪小菲則笑稱：“現在生活水平好了，我們也可以喝牛奶。”兩人互動輕鬆，引發直播觀眾熱議。



汪小菲也問“館長”陳之漢，豆汁是否有點像台灣的咸豆漿。館長則認為兩者差異明顯，“咸豆漿還有豆漿的味道，豆汁沒有，就是像酸辣湯放了很多醋，酸酸的，還不錯。”



除了品味在地飲食，館長在直播中也談及北京街景。他帶著鏡頭比對道路與市容時表示，“你看看人家這邊多美，北京的路很乾淨、很平坦，不要每次都說我在臭台灣，大家可以自己比較。”他強調，此行並非帶有批判，而是鼓勵台灣民眾走出既有印象，“喜歡、心動就可以過來玩，真的可以來內地玩玩，東西好吃、風景優美。”



“館長”陳之漢還透露，下一步將前往萬里長城，“我今年46歲，從小學開始聽了30多年，一次都沒去過，這次終於要去了。我們還會帶空拍機，拍給大家看。”



“館長”陳之漢此次北京行引發兩岸網友熱烈討論，有人認為他以親身經驗分享有助於打破刻板印象，也有人質疑其言論可能再度引發台灣社群內的政治與情緒攻防。“館長”陳之漢本人則強調，此行就是“旅遊、看風景、吃東西”，希望大家能放下成見看世界。