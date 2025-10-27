藍委馬文君轟台官方：黑箱談判還要瞞多久

藍委馬文君痛批關稅談判是黑箱。（照片：馬文君臉書） 中評社台北10月27日電／美國對台加徵“20%+N”對等關稅，持續衝擊台灣產業。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君27日在臉書發文，日前質詢台“外交部長”林佳龍，提及關稅談判我們不斷讓利、犧牲，不只防務預算飆升、台積電出走，對民眾三緘其口，不願透漏談判細節。這不是黑箱，那什麼才是黑箱。



馬文君說，日前質詢台“外交部長”林佳龍，關心即將在韓國舉行的APEC高峰會，習特會可能談及台灣議題，我們會不會又被特朗普當作談判籌碼端出去呢？



馬文君指出，關稅談判中，我們籌碼盡出，不斷付出、被犧牲，原本衹有台積電，現在是整個產業鏈都要去美國，如同整個半導體產業被掏空，到現在談判還沒結果。我們壓單邊的外交政策，對美國一廂情願，這次的APEC會議“外交部”有做沙盤推演嗎？



林佳龍回覆，“外交部”針對可能的習特會都有做劇本預判，也有做研究，不過中美需要談的問題很多，台灣議題可能不是重點，還需視實際狀況決定。



馬文君說，接著，她持續關心台美關稅談判進度，服貿談判時台灣付出相對少，賣出多，獲得較大利益，不過我們看到目前的關稅談判，完全按美國的劇本走，美國不斷變，我們只能不斷犧牲讓利，這就是“請君入甕”。



馬文君表示，台灣的“國防”支出明年將達到9450億元，約達GDP的3.32%，賴清德還承諾2030年將達到5%，先前還通過1000多億的“國防”特別預算，還有人在美國放話，我們還要再多編1兆多的“國防”預算，這個“國防”支出有讓我們換到想要的關稅結果嗎?



馬文君說，且參與談判的“行政院副院長”鄭麗君，當初大力反對服貿黑箱，但今天對關稅談判又是另一個樣子，言必稱“國家機密”，對民眾甚至“立法院”三緘其口，不願透漏談判細節。



馬文君強調，這次談判我們不斷讓利、犧牲，不只“國防”預算飆升、台積電出走、包括近期的農業談判讓利，台灣能得到什麼，到現在還不知道，政府也不說，到最後，“立法院”因為機密被管制，完全不知道談判內容，台灣所有人民，也被框在什麼都不需要知道、不該知道、不必知道的情況。



馬文君痛批，這不是黑箱，那什麼才是黑箱！