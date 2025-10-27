綠委林岱樺涉助理費案出庭　輕鬆自信比讚

綠委林岱樺27日到高雄地方法院並於開庭前受訪，表情十分輕鬆，還向鏡頭比讚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月27日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委林岱樺因涉新台幣1400多萬元助理費案遭起訴，高雄地方法院27日上午開庭，林岱樺抵達法院受訪時重申自己清清白白經得起嚴苛的檢驗。林岱樺進入法院後還向鏡頭比讚、比愛心，表現一派輕鬆、有自信。



林岱樺強調，“法院的公開審理，讓檢調的暗黑角落曝光，不公不義的起訴，終將還岱樺清白。”全體民眾、高雄市民都是睿智的審判者，岱樺清清白白，經得起嚴苛的檢驗。不管暗黑勢力如何的打壓，岱樺終將以清白之身，獲得高雄市民的信任。



針對媒體追問如何解釋相關助理費案情，林岱樺回應“會後再統一發言，請大家給我加油，謝謝。”



根據高雄地檢署調查，林岱樺、林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等人，涉嫌在林岱樺擔任第7屆至第11屆“立法委員”期間，將林岱樺親戚駱姓男子及弟媳王姓女子不實登載為公費助理，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資，林岱樺等人遭起訴。



檢方也查出，林岱樺與其胞弟、胞妹及黃姓會計涉嫌營造林岱樺胞妹調薪，藉此詐領共32萬3707元。其中，林岱樺胞妹最高月薪達13萬多，依貪污等罪嫌追加起訴，其餘3人再依共同犯多加罪名。至於政治獻金部分，檢方不排除另案偵查。