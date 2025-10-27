介文汲析日首相高市早苗“內閣”　紅線很多

介文汲。（截自“國際直球對決”YouTube直播畫面) 中評社台北10月27日電／美國特朗普總統已抵達馬來西亞，展開亞洲行程，將於27日到29日訪問日本，與日本新首相高市早苗會談。石破茂之後的美日新局引發各界關注。前駐紐西蘭代表介文汲指出，高市與麻生等派妥協，外界認為在走鋼索、不表看好，對中也有歷史、領土、台灣等問題，難言未來是一片坦途。



介文汲26日在網路節目《國際直球對決》中指出，高市早苗早期也在美國國會作過實習生。這次是特朗普對高市早苗第一次的面試，特朗普看人是很主觀的，要看他們的互動如何，高市早苗能否在面試中安然過關？還很難說。



介文汲表示，從這次高市早苗內閣可以看出，重要職位她都放出去了。自民黨幹事長放給真正的造王者、麻生太郎的妹婿，他們根本就是一家人，等於把這個黨交給了麻生。國防部長給小泉進次郎，外交部長（茂木敏充）也給出去了。



介文汲強調，高市早苗在這個妥協的過程中，再加上與極右翼的政黨合作，所以很多人認為她在走鋼索。而且如果未來日本在內政上極度排外的話，對於目前外國在日本，不管是低階、中階還是高階的人力採取限制的話，對於日本長遠的發展也是很大的問題。



介文汲說，所以高市早苗的上任，連日本的媒體都不太看好，看她能撐多久。如果高市早苗的政策，跟她沒有作首相前的言論都相符合的話，那麼她跟中國大陸的關係，歷史問題、領土問題還有台灣問題，三個都是紅線很多的問題，跟美國的關係也是紅線很多。



介文汲認為，在這樣的情況之下，要說高市早苗未來的前途是一片坦途的話？“那絕非事實！所以我們就看她能幹多久了吧。”