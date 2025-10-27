習特會談什麼？翁履中：台灣準備好了嗎？

習特會將在10月30日登場，學者翁履中提出分析。（照：翁履中臉書） 中評社台北10月27日電／美國總統特朗普正出訪亞洲，美中貿易戰傳出重大進展，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日表示，美中雙方在馬來西亞吉隆坡所舉行的第五輪經貿磋商中已經達成了一項“實質性的框架”。對此，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中分析，“接下來最該觀察的，就是習特會實際談了什麼”，翁履中還說，“台灣不能只是坐在一旁看戲、等著被通知結果”。



根據彭博資訊報導，美國總統特朗普與大陸領導人即將在10月30日舉行會談的背景下，美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成一項“非常成功的協議框架”，將供美中領袖會談時進一步討論確認，他並透露會中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的美中關係等議題。各界認為，這有助於即將展開的習特會建立良好氣氛。



翁履中26日在臉書上指出，若大陸增購美國大豆，特朗普便能向農業州選民強調“成功與中國大陸談判”，在政治上取得加分；但大陸不會無條件讓步，其換取的“戰略空間”將成為外界關注焦點，特別是美國對台政策是否因此調整。



儘管此次吉隆坡會談中並未公開談及台灣議題，但翁履中提醒，特朗普政府過去就曾將台灣視為談判籌碼，而特朗普日前表示“習特會會談很多事情”，其中可能包含台灣、烏克蘭、科技競爭及地緣安全等敏感議題。



他強調，美國對台政策本質上是一個“彈性範圍”，從克林頓時期的“三不政策”、小布什強調“反對台獨”、到拜登表態可能軍事協防台灣，美方立場始終隨政治環境調整。“台灣真正要問的是：特朗普會選擇落在哪個位置？而我們準備好了嗎？”



翁履中提醒，台灣媒體在觀察中美互動時，應避免陷入“只要中國大陸動作就是陰謀”的情緒式輿論，而需回到事實與脈絡，避免視野受限，影響社會對國際局勢的判斷。



他表示，習特會才是關鍵時刻，台灣不應等著被通知結果。而應主動評估自身定位，制定應對策略。他強調：“在這盤大棋裡，我們不是旁觀者，而是棋子。更需要問的是，我們能不能成為自己下棋的人。”