學者：賴清德恐步澤倫斯基後塵遭特朗普斥責

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月27日電／美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）再度發文，表示近期與民進黨人士交流，認為對方對兩岸情勢認知脫離現實，令其想起當年的烏克蘭政府。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆認為，這些內容並非危言聳聽，而且也不只一位國際學者說過類似言論，當建議越來越多，民進黨政府更應重視，賴清德若無法降低兩岸緊張情勢，恐無法讓美國總統特朗普滿意，烏克蘭總統澤倫斯基在白宮兩度遭特朗普斥責已是前車之鑑。



美國《時代》雜誌23日刊登一篇由華府智庫“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的分析文，指出台海局勢逐漸不穩。高德斯坦25日再度在社群平台X發文表示，他24日才在華府應邀與一組台灣民進黨代表會面，雖然對方態度友善，但在地緣政治與軍事上的認知脫離現實。感嘆道這使他聯想到2021年夏秋之際的烏克蘭政府。



根據《中時新聞網》報導，陳奕帆認為，高德斯坦並非危言聳聽，畢竟“今日○○，明日台灣”的類比，正是出自民進黨政府對於相關事件的態度。



陳奕帆表示，高德斯坦的觀點也並非曲高和寡，美國學者芝加哥大學政治學教授米爾斯海默、哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯也都表示過同樣看法。



陳奕帆認為，當越來越多的美國學者給出善意的建議，執政當局更不可偏廢，應慎重其事並且面對。民進黨駐美代表處人員馬不停蹄拜訪高德斯坦，不就證明了民進黨也重視對方在時代雜誌的投書，外國友人也是為了台灣好，而為台灣好的方式不衹有一種。



陳奕帆提到，自我防衛是基本功，但除了向美國採購軍備外，賴清德若無法有效降低兩岸緊張狀態，反而會讓特朗普不開心，澤倫斯基在白宮兩度被特朗普斥責就已經是最好的驗證。