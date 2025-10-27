孫秉中憂“台灣之盾”難擋大陸遠程火箭彈

台灣前“國防部”聯合情研中心副主任、退役上校孫秉中。（中評社 資料照) 中評社台北10月27日電／台灣中科院研製天弓四型飛彈並將量產，對此，退役的前“國防部”情研中心副主任孫秉中質疑，中國大陸對台遠程精準打擊的主要武器已從短程彈道飛彈，換成PHL─191遠程火箭彈，我們還在迷信高端防空反導彈，卻對火箭彈威脅視若無睹，花大錢搞“台灣之盾（T─Dome）”，實在令人費解。



孫秉中，陸軍官校、陸軍學院、戰爭學院畢業，曾任軍團營長、旅參謀主任、戰術教官、金防部情報處長、陸總軍情處情研組長、“國防部”聯合情研中心副主任等職，今年由民間主辦的總長級兵推，孫秉中與前“國防部”副部長徐衍璞均在紅組。



根據《中時新聞網》報導，孫秉中說，大陸的東風─17射程約1800至2500公里、東風─26射程4000至5000公里，是用來對付美、日在第一、二島鏈上的目標。以前用來對付台灣的短程彈道導彈是東風─11，射程約300公里，及東風─15，射程約800公里，現在已陸續除役。大陸海岸距離台灣僅130至200餘公里，合理的研判，未來的對台打擊任務應由解放軍陸軍的PHL─191遠程火力取代。



孫秉中說，PHL─191火箭系統可搭配300（射程150公里）、370（射程300公里）、750（射程500公里）公厘三種口徑的火箭彈；換箱裝彈只需要10分鐘，可維持綿密的火力覆蓋，台軍要如何防衛，是極重要課題。



對於台灣可能還要增購愛國者飛彈，孫秉中說，愛國者飛彈1枚成本要300萬美元以上，然而1枚370火箭彈只需20萬元人民幣（約3萬美元），100：1性價比差，台灣有多少彈藥存量與資本可以與大陸打消耗戰？因此，台灣應擔心PHL─191的威脅，並尋求因應對策，不該執著於大陸火箭軍的中、遠程導彈的威脅。



孫秉中說，1996年台海危機後，軍方研判大陸短程飛彈威脅台灣，然而，大陸的短程彈道導彈已陸續退役，也未見有新型號的短程彈道導彈研發，但大陸的PHL─191箱式遠程火力卻大量部署部隊，作戰區有1個旅，下轄4個營，每個集團軍也有1個營，都配備射程達300、500公里的遠程火箭彈，涵蓋台灣全境，顯然部署已有改變。



孫秉中強調，面對敵情威脅的變化，政府卻仍執意耗費鉅資繼續研發具備反導功能的防空飛彈，他認為這是錯誤的政策。