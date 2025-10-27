黃士修：蔡出席同志遊行　喚醒賴清德創傷

第23屆台灣同志遊行25日舉行，蔡英文帶愛犬親臨現場。（截自蔡英文辦公室提供影片） 中評社台北10月27日電／蔡英文日前帶愛犬出席同志遊行現場，核能流言終結者創辦人黃士修表示，蔡英文是要喚醒賴清德在2019年黨內初選被網軍攻擊的“創傷後壓力症候群（PTSD）”。



台灣民眾黨主席黃國昌日前爆料英系有人想拉下賴清德，蔡賴恩怨再度受到討論。



黃士修26日在臉書發文指出，上次蔡英文出席同志和反核大遊行，是2019年的事。當時有兩大背景條件，以核養綠公投通過，以及民進黨的“總統”黨內初選。也就是那場史詩級的網軍碾壓，讓賴清德被逼到大喊“請‘總統’的網軍停止對我攻擊”，慘敗後出國療傷好一段時間。



黃士修表示，蔡英文真心挺同志嗎？2017年，大法官說民法婚姻未保障同性，“違憲”。要修民法或立專法，則屬於立法自由。若立法不作為，兩年後準用民法。如果蔡英文挺同志，不會拖到火車對撞。她完全執政，想修法就修法，例如硬過非核家園條款，畢竟廢核利益太龐大。同志衹有被當槍使的份，卻犧牲了生命。因為苗博雅一直告訴他們，同婚公投會贏，結果卻是以同養苗，自己吃香喝辣。



黃士修指出，2018年同婚公投，是保守派勝利，同運圈哭天喪地。2019年玩弄立法，變保守派跳腳，同運圈感激涕零。蔡英文就這樣名利雙收，爽了八年。現在趁著權力動盪，又來個想想論壇重啟，北門學士恭迎王師回朝。



黃士修認為，蔡英文十分清楚，反核大遊行早就不用去了。但同志大遊行要去，喚醒賴的PTSD(創傷後壓力症候群)。



黃士修嘆，賴清德當“總統”，天災人禍連環業力引爆，還得收血電黑金爛攤子。有時候我真的為他感到可憐。