台陸軍司令部中正堂改名忠誠堂　藍委痛批

台陸軍司令部位於大漢營區的主建築大禮堂“中正堂”傳出改名，藍委賴士葆批，預算太多。（照片：賴士葆臉書） 中評社台北10月27日電／台陸軍司令部位於大漢營區的主建築大禮堂“中正堂”，傳出正式更名為“忠誠堂”。對此，台陸軍司令部25日回應，考量營區內尚無以陸軍軍風命名建築，將集會場館與體育場館，分別命名為“忠誠堂”與“精實館”，以彰顯“忠誠精實”軍風。對此，中國國民黨籍“立委”痛批，真的要好好刪他們預算。



針對改名一事，陸軍司令部回應，考量營區內尚無以陸軍軍風命名建築，於7月份配合大漢營區生活設施與整體環境更新規畫，將分於主建築物（辦公大樓）左右兩側重要集會場館與體育場館，分別命名為“忠誠堂”與“精實館”，藉相互輝映以彰顯“忠誠精實”軍風。



對此，國民黨籍“立委”賴士葆26日在臉書發文批，“執政無力只好搞點去中化、去蔣化來撫慰基本‘台獨’派教義支持者，民間信仰改名就是缺什麼就改什麼名，陸軍可能真的預算太多，有錢卻不為軍人加薪？”



國民黨籍“立委”翁曉玲也現身留言指出，“國防部是錢太多，花不完，沒事找事做嗎？真的要好好刪他們預算”。



另有不少網友表示“有錢改鈔票設計，沒錢替軍人加薪”、“意識形態就能保家衞國？”“預算太多，找消化”、“吃太飽了”、“今年亂花多少錢 明年預算就刪多少錢回來”。