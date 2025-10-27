ＮCC委員懸缺1年　陳崇樹：影響業者權益

NCC代理主委陳崇樹。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）通訊傳播委員會（NCC）4位委員已懸缺逾一年，目前僅剩3名委員運作，“立法院”交通、教育文化委員會上周聯席審查NCC委員人事案。NCC代理主委陳崇樹27日表示，頻道上下架、評鑑換照等，整個年度大概有104案年底屆期，若委員會無法組成，將影響業者權益，盼早日能正常運作。



NCC主委已懸缺多時，“行政院”在今年7月31日公布主委被提名人成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先，副主委被提名人東吳大學法學院專任特聘教授程明修、委員被提名人政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯。“立法院”交通、教育文化委員會20日、22日舉行聯席會議，審查NCC委員人事案。



“立法院”交通委員會27日邀請NCC代理主任委員陳崇樹列席報告業務概況。



陳崇樹會前受訪表示，目前NCC委員會沒辦法組成，影響包括法規命令、法律修正提出、重大政策提出等，業界、消費民眾大概是頻道上下架、評鑑換照案等，整個年度大概有104個屆期到年底。若委員會無法組成，這些都會影響業者權益。NCC同仁的想法與業者一樣，盼早日正常運作。



媒體問及，有關災害漫遊要點草案是否這周能公布？陳崇樹說，災害漫遊要點上週四已經出去了，草案這禮拜應該可以公布，草案內容參考美國、日本的方式，NCC與電信業者開了4、5場會議，後續會與業者密切配合，有需要調整會再調整。



災害漫遊要點草案，明訂在天災或緊急狀況下，若用戶原屬電信業者基地台癱瘓，將可選擇其他業者的網路連線，進行通訊，讓民眾通訊不受阻。相關費用由電信業者協調，用戶無須支付。