賴士葆：希望美國說到做到不放棄台灣

中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）亞太經合會（APEC）高峰會期間將進行“習特會”，外界視此為美中貿易對峙的“關鍵止戰時刻”。中國國民黨“立委”賴士葆今天向中評社表示，看起來目前是朝中美雙贏的方向前進。而中美關係放緩對台灣才是好事，台灣才不會被當成籌碼推到第一線的談判桌。



賴士葆強調，中美高峰會談會不會談到台灣問題，必須要再觀察。但目前美方強調，從沒想過要放棄台灣，希望美國說到做到。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，過去兩天與中國貿易團隊的談判“已有重大進展”，形成一項“具體框架協議”，將待習特會時做最後拍板決定。其中關於稀土出口管制，中國決定將延後一年，同時重新檢討相關政策並恢復購買美國黃豆；美國則以“不對中國課徵100%關稅”作為互換。



賴士葆今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，看起來中美是往和緩的方向在前進，這對全世界的貿易都是好消息。對台灣應該也是好消息，至少不會鬧僵，又把台灣拿來當籌碼談判。所以中美關係好，對台灣才是好的。



至於近來有多個外媒都發文批評“賴政府”把台灣帶向危險局面。賴士葆說，兩岸愈來愈緊張是美國也這樣講的，之前有預測可能2027或是2030年可能發生戰爭，局勢非常緊張。但看起來“賴政府”並沒有放在心上，畢竟兩岸更緊張，政府要增加“國防”預算才有正當性。



賴士葆說，現在防務預算已經花費一年9千多億新台幣，還要編7年的特別預算約一兆元，也就是一年要增加1千多億，等於每年的防務預算會超過1兆元。把台灣的資源都放在備戰上，經濟、教育、社福預算都大幅減少的話，該怎麼辦？



賴士葆強調，台灣沒有條件和大陸做軍備競賽，我們的經費再怎麼編都遠不如大陸，因為大陸的量體太大了。所以除了備戰還要能避戰，就是兩岸交流，能和平交流才是台灣之福，“賴政府”必須好好深思。