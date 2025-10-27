美學者批賴清德魯莽　吳思瑤：充滿謬誤

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月27日電（記者 張穎齊）美國《時代》雜誌日前刊登華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，指賴清德是“魯莽領導人”。民進黨籍“立委”吳思瑤27日駁斥，該文充滿謬誤，賴清德延續蔡英文與民進黨1999年《台灣前途決議文》的主張，從未偏離台灣是“主權獨立國家”的主流民意。



吳思瑤27日在“立法院”受訪指出，這篇投書明顯忽略台灣政治現實與民意基礎，賴清德所奉行的方針與蔡英文一脈相承，2人皆堅守《台灣前途決議文》的精神，即台灣是“主權獨立的國家”，與中國互不隸屬，未來的地位應由全體公民決定。



她反問，為什麼馬英九也說過台灣是“主權獨立國家”，就沒被說成魯莽？而賴清德卻被貼標籤？這種論述恐受特定輿論操作影響，意圖模糊事實、誤導國際輿情。



記者問：美國總統特朗普24日宣布將於30日與中國大陸領導人會談，並表示“中國攻台非常危險”，以及美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）強調“不會放棄台灣”。



吳思瑤表示，台灣是印太戰略的關鍵角色，特朗普和美方多次重申支持台海和平與現狀，這展現台美堅定的合作關係。台灣有底氣，也有能力保衛自己。底氣來自自由民主的社會、強大的經貿實力，以及對區域安全的貢獻。



媒體問，中國國民黨主席當選人鄭麗文反對“國防”預算佔GDP3%（現約2.45%），吳思瑤批評，國民黨上下幾乎無人正面支持強化“國防”，這種態度無法面對現實威脅。



