豬瘟衝擊　盧秀燕：台中市會嚴守不外溢

台中市長盧秀燕說明。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月27日電（記者 方敬為）台中市梧棲區一處畜牧場爆出非洲豬瘟疫情持續延燒，政府下令全台禁宰禁運期再延長10天，即延至11月6日中午12時；台中市政府防疫作為也受到批評，國民黨籍市長盧秀燕連日出席“非洲豬瘟應變記者會”說明，她今天第五度列席表示，近日查察所有關聯場，都未再檢出病毒，但因為病毒有潛伏期，所以市府接下來會加嚴把關，強調市府會守住，讓豬瘟成為個案，疫情不外溢。



台中梧棲養豬場檢出非洲豬瘟，25日確認是台灣首例，“行政院長”卓榮泰26日宣布，啟動第二階段疫情防堵，活豬禁運禁宰延長10天、落實疫調、廚餘清運安全、精準查訪、嚴守邊境等5項非洲豬瘟防疫作戰計劃，杜絕疫情擴大。



“農業部”與台中市政府聯合成立的“非洲豬瘟前進應變所”27日召開說明記者會，由防疫指揮官、“農業部常務次長”杜文珍主持、盧秀燕率農業局、環保局、衛生局、經濟發展局等一級主管列席。盧秀燕自23日以來，連續5天親自出席向外界說明防疫情況。



盧秀燕表示，今天開始第二輪的禁宰禁運10天防疫工作，市府的重點就是“守住”，經過第一輪防堵與查察，證明梧棲的案場是第一現場，所以第二輪的工作重點就是要嚴守疫情，確保豬瘟不外溢，並安然度過潛伏期。



盧秀燕宣布，接下來將有兩個工作重點，第一個工作重點就是再檢驗，市府不會在第一輪檢驗完畢後就掉以輕心，所有關聯場都將再三檢驗、查訪，“加嚴再加嚴”，現在“中央”下令禁用廚餘餵養豬隻，除了要求每座養豬場都必須要把廚餘處理的空桶拍照上傳查驗，市府也會透過視訊的方式，當場監督各養豬戶是否落實，避免養豬戶私下偷用廚餘餵養。



盧秀燕強調，市府會盡全力守住疫情，朝不外溢、不蔓延的目標努力，希望盡早達到清零並能早日解禁解封。



針對解禁後豬價可能崩盤的問題，杜文珍向媒體表示，政府已注意到可能的風險，未來待疫情解禁，會做順序釋出，不會一口氣釋出豬肉，導致量多價跌的問題出現，並會給予適當補貼，協助豬農度過難關。