黃建豪：鄭麗文目標應是找回老將穩黨務

藍委黃建豪接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文近日陸續公布副主席人選，遭批評和她之前主打的世代交替風格不符。對此，國民黨籍“立委”黃建豪今天表示，幾位副主席人選都是過去黨主席的好幫手，鄭麗文在現有基礎上先穩住黨務工作，期待鄭接下來有開創性的做法，讓國民黨有新改變。



鄭麗文近日陸續公布黨務人事安排，網羅了李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等四位副主席，其中李乾龍還兼任黨秘書長，另外組發會主委由前主席吳敦義任內的李哲華回鍋，文傳會主委則找來藍委吳宗憲擔任。



黃建豪今天在“立法院”受訪時對此表示，鄭麗文過去在黨務經驗上可能相對比較缺乏，這是過去在主席選舉過程她被挑戰和質疑的地方，還有相關的選舉經驗不足等等，所以這次鄭的副主席人選，都是過去幾任黨主席好幫手，也是打過大選的老將，在既有基礎上，把老將找回來，先穩住黨務工作，看起來是鄭的目標。



黃建豪說，期待鄭麗文主席在局勢穩定後、上手後，替國民黨帶來一些新的改變。



至於外媒提到，鄭麗文反對台灣繼續增加“國防”經費的主張，可能會激怒美國？



黃建豪表示，國民黨並沒有反對“國防”預算，是針對濫編、浮編預算的部分，譬如這次在特別預算裡面有120元的水，5萬元的椅子等等被揪出來，這種狀況當然是國民黨反對的部分。



黃建豪說，“國防部”一直強調要提高韌性，提高“國防”，但實質編列的預算卻不是那回事，國民黨本就該站在把關的立場，有需求的話，不管是軍購也好，或是針對軍人的加薪，合情合理，大家能接受，但現在是先定個價錢，再去填補裡面的內容，這些國民黨沒辦法接受。