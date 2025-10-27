處理豬瘟　“賴政府”官員槓盧秀燕

台中市長盧秀燕出席豬瘟應變說明記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月27日電（記者 方敬為）台中市一處畜牧場爆出非洲豬瘟疫情持續延燒，市府的防疫作為引起外界質疑，其中包括市府環保局稽查案發豬場廚餘蒸煮情況是否落實，國民黨籍市長盧秀燕今天出席豬瘟應變記者會時表示，“環境部”有訂定“廚餘蒸煮申報”程式，卻未有相關罰則，導致部分豬農心存僥倖，她建議應修法。“環境部”環境管理署副署長林左祥則不認同，強調稽查才是根本，籲地方政府環保局應落實稽查，現場氣氛尷尬。



“行政院”相關部會與台中市政府聯合成立的“非洲豬瘟前進應變所”27日召開說明記者會，針對未來加強豬瘟防範措施，盧秀燕指出，“環境部”有訂定《地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計劃》，所有廚餘養豬場必須每日上傳廚餘蒸煮之照片或影片至“廚餘蒸煮申報系統”，確保廚餘經充分加熱滅菌後才得再利用，但規定當中卻沒有訂定罰則，即使豬農未按時上傳，也不會受罰，恐怕成為防疫漏洞。



盧秀燕建議“中央”要修正相關法令，她也請“立法委員”提出修法，希望讓辦法更加嚴謹，增列罰則，以免有豬農心存僥倖，如果不上傳廚餘蒸煮的照片也不會受罰，該規定沒有強制力，形同虛設。



由於外界質疑，台中市環保局未依規定針對未上傳照片的養豬場稽查，才導致豬瘟破口，因此盧秀燕特別提出修法建議。但在場的環境管理署副署長林左祥則表示，稽查才是根本，尊重盧秀燕提出修法的建言，可是除了養豬戶落實申報外，現場的環境以及蒸煮過程有無合乎規範，還是要仰賴地方環保局的稽查作為，所以地方政府有無落實稽查程序仍相當重要。



市府環保局長陳宏益當場列出稽查紀錄，強調市府都有依規定稽查，市府長期針對台中市37家用廚餘養豬的養豬場稽查，近期就查獲了15家違反相關環保法規，以這次案發的養豬場為例，3年來市府共稽查了24次，都沒有找到問題，所以法規方面是否需要更嚴謹，值得討論。