美智庫稱賴是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊

民眾黨主席黃國昌接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）美國《時代》雜誌（TIME）日前刊登華府智庫學者高德斯坦（Lyle Goldstein）文章，指賴清德是“魯莽領導人”（reckless leader）。台灣民眾黨主席黃國昌27日接受中評社訪問表示，這對賴是嚴重的警訊與提醒，賴應該要察納雅言，好好重新思考與反省自己的路線。



美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，其中一篇的標題直接以“魯莽的領導人（Reckless Leader）”稱呼賴清德。直言美國總統特朗普（Donald Trump）主政下的華盛頓政府應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為“全球最危險的引爆點”。



黃國昌27日接受中評社訪問表示，時代雜誌會接受這篇投稿，發出作者的聲音，對賴清德是一個嚴重的警訊與提醒，賴現在面對中美關係，台灣是不是會被犧牲成為棄子？是不是會被犧牲成為交易的籌碼？甚至我們一直以為美國是盟友，但特朗普卻以高關稅政策對待台灣，大家對“賴政府”處理對美關係充滿高度不信任與疑慮。



黃國昌說，賴清德應該要做的是察納雅言，好好重新思考與反省自己的路線，及思考在中美之間，如何為台灣人民及我們自己的“國家” 爭取最大的利益。



黃國昌嘆道，但他看到的卻很令人遺憾，我們的“萊爾校長”好像看不下這種善意提醒的批評，“中央社”引述報導這則時代雜誌的新聞後，上上下下全都被懲處，看了令人傻眼，引述外媒的內容，說賴清德是reckless leader，結果竟然是要被懲處，現在是回到威權時代嗎？還是民進黨政府要繼續把台灣的民主搞得越來越沉淪，只容許一言堂，把“國家”通訊社真看成民進黨自己的傳聲筒，這是非常嚴重的問題。