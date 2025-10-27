鄭麗文：明年新竹市長選戰延續藍白合基調

國民黨主席當選人鄭麗文27日在新竹市受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席當選人鄭麗文27日到新竹市拜會新竹市議會議長許修睿，她在會後受訪時表示，期盼2026地方選舉新竹市能夠繼續延續“藍白合”基調，也會高度關切因“立法委員”任內涉詐助理費案遭停職的新竹市長高虹安的官司進度，儘可能團結所有在野力量，目標是讓我們在新竹市繼續執政。



鄭麗文27日到竹竹苗展開非公開的謝票行程，上午先到新竹縣議會拜會議長張鎮榮，緊接著又趕到新竹市議會拜會議長許修睿，下午還要到苗栗縣議會拜會議長李文斌。



鄭麗文到新竹市議會拜會許修睿，會後受訪指出，新竹市過去是藍白合成功的先例，為接下來藍白合作樹立了典範，因此2026國民黨在新竹市仍會繼續延續藍白合的基調，她也會高度關切高虹安的官司進度，儘可能團結所有在野力量，目標是讓我們在新竹市繼續執政。



針對國民黨在全台灣地方黨部主委的布局，鄭麗文說，她已任命李乾龍擔任國民黨副主席兼秘書長，負責全台地方黨部主委的相關布局，在新竹市的部分，會很接地氣且尊重最了解地方生態的人，特別是新竹市議長許修睿的意見。



鄭麗文提到，她剛剛和許修睿溝通時，也表達新竹市未來如何能繼續穩住、繼續贏的想法，這對台灣2026地方選舉及2028大選都至關重要，因此她會高度尊重許修睿的意見，並期待雙方能合作無間，有高度的默契。