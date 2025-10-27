綠要普發4.6萬　新北市府：會發不出薪水

新北市長侯友宜。（中評社 資料照) 中評社台北10月27日電／中國國民黨籍新北市長侯友宜市政總質詢將登場，“中央”將普發1萬，綠營也提案普發市民4.6萬，恐成攻防焦點；市府表示，若普發，金額高達總歲出預算的83%，會讓市府連員工薪水都發不出。



“行政院”預計自11月採5個管道普發新台幣1萬元，新北市議會民進黨團也提“新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例”草案，要求市府普發市民現金4萬6000元，經議會程序委員會討論通過，將送大會討論。



根據提案，新北2024年扣除負債後整體淨資產增加新台幣1724億元，另有稅收超收62億元及歲出未執行預算94億元，合計達1880億元，而新北市民共404萬人，每人可普發現金4.6萬元。



由於侯友宜市政總質詢即將於28日登場，要不要普發現金，恐成朝野政黨攻防焦點。民進黨團強調，將依三讀程序審查，盼在這個會期通過。



根據《中央社》報導，提案稱市府整體淨資產增加1724億元，主要是因為土地公告現值調整，增加資產帳面價值，並無實際現金流入，且這些市有資產大都是供民眾使用道路、公園、活動中心及機關學校用地等公用土地，無法處分轉變成現金作為普發財源。



市府表示，若依草案所提每人發放4.6萬元，經費高達1862億元，等同114年度總歲出預算的83%，現在要拿來普發現金，會連員工薪水都發不出來，更何況是市民安全所需的路平、燈亮、水溝通等基礎建設。



市府表示，修正財劃法後，新北統籌分配稅款2026年有增加，但“中央”補助款卻大幅減少，在一增一減下，僅增加257億元，依2026年度概算收入仍不夠支出134億元，要靠借錢來支應；何況依預算法第23條明定，舉債只能用於資本門，不能用於普發現金。