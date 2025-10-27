黃國昌批NCC：別遇到綠媒膝蓋就軟了

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月27日電（記者 鄭羿菲）綠營持續追打台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌涉狗仔跟拍事件、駭客事件。黃國昌27日指名鏡電視做假新聞、三立政論節目名嘴李正皓抹黑，都拿不出證據，還想以“引述其他媒體”卸責，通訊傳播委員會（NCC）不要遇到綠媒膝蓋就軟了，他等著看如何處理。



NCC代理主任委員陳崇樹則回應，必須要在合理範圍內盡到查證義務，收到檢舉後，會請業者答覆，並進入諮詢委員審查，處理程序平均30天。



“立法院”交通委員會27日邀請NCC代理主任委員陳崇樹列席報告業務概況。



黃國昌質詢時問及，鏡電視指控他用假的對話截圖矇騙社會，結果吳姓工程師的律師函聲明對話截圖為真實，按法律如何處理？陳崇樹說，若涉違反事實查證，收到檢舉後會請業者答覆，後續諮詢會議會有多方專家學者進行判斷，整體處理程序平均約30天。黃說，沒關係，他等30天後再來問，他把所有的證據攤開來，請鏡電視說明，結果不說明、耍賴，還發聲明罵他，真是徹徹底底的假新聞！



黃國昌指出，鏡電視發聲明說是引述其他媒體報導，這要不要符合查證原則？陳崇樹回應，要在合理範圍內盡到查證義務。黃國昌追問，鏡電視可以說引用鏡週刊就卸責嗎？不可以引述別人講的話就卸責，對不對？陳回應，必須要在合理範圍內盡到查證義務。



黃國昌諷刺道，他準備等著看NCC面對假新聞是不是雙標，遇到綠媒膝蓋就軟了，綠媒背後有民進黨派系，鏡電視當初怎麼拿到執照的？當初綠營多少人奔走？NCC敢拿鏡電視如何？

