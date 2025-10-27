賴清德民調：滿意40%不滿意48%

賴清德施政滿意度。(照:震傳媒網站) 中評社台北10月27日電／震傳媒今天公布最新民意調查，賴清德的施政評價出現回升跡象，40.7%受訪者表示滿意，與上次相比上升6.5個百分點；不滿意者雖下降6.9個百分點，但仍有48.1%、高於滿意度；若以六都區分，則以桃園人對賴最不滿意。



信任度方面，有43.8%受訪者表示信任賴清德，44.4%表示不信任，兩者差距縮小至0.6%。信任度在政黨支持結構中呈現明顯分歧：民進黨支持者中89.5%表示信任；國民黨支持者有85.5%表示不信任；民眾黨支持者中不信任比例更達87.1%。地區上，高雄市信任度最高為57.3%；台北市不信任度最高為54.4%。



根據《震傳媒》民調，政黨支持度部分，民進黨支持率為30.7%，較前次增加6.9%；國民黨下降至23.0%，下滑4.5%；民眾黨則為13.9%，下降3.7%。就泛藍、泛綠陣營來看，泛綠增加4.6%，泛藍則減少7.6%。



在不同支持群體中，民進黨支持者有83.1%肯定賴清德施政，但國民黨及民眾黨支持者中，各有超過八成表示不滿。



六都中，以桃園市56.1%不滿意度為六都最高，滿意度為33.1%；台北市對賴的滿意度34.3%，不滿意度為54.1%；新北市的滿意度為35.5%，不滿意度為55.7%；台中市的滿意度為40.1%，不滿意度為48.7%。至於綠營票倉，台南市對賴的滿意度為51.9%，但不滿意度也有39.3%，高雄市的滿意度為56.7%為六都最高，不滿意度為35.2%。族群分析顯示，施政滿意度較高者多為女性、70歲以上、國中以下學歷；不滿意度較高者多為男性、40至59歲、專科以上學歷。



本次民調由震傳媒委託山水民意研究執行，訪問時間為2025年10月20日至21日，採家戶與手機併行抽樣方式，成效樣本1，085份，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。