柯志恩諷西瓜不會贏要換蓮霧　綠焦慮感很重

藍委柯志恩(左)接受黃光芹(右)專訪。（照片：CNEWS匯流新聞網Youube） 中評社台北10月27日電／宣布參選2026高雄市長的中國國民黨籍“立委”柯志恩27日在網路節目表示，“現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧。”柯志恩反問，若民進黨派西瓜就能贏，何必花這麼大心力？高雄市政府48個粉絲專頁狂轟她，正顯示民進黨的焦慮感。此外，針對國民黨主席當選人鄭麗文統派立場爭議，她強調“民意高於黨意”，相信鄭會有所應對，外界不用過度擔憂影響選情。



柯志恩27日接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時指出，民進黨這次選舉不會那麼樂觀了，3年前或許可以“發豪語”，但現在她每天被修理，“如果派西瓜就會贏，現在就不用拚成如此”。她也點名高雄市府用48個粉絲專頁攻擊她，在澄清稿中用“翻車”等側翼用語、圖卡，甚至“通靈”誣指她去旗山代天府，但實際行程已取消。她強調，自己揭露的弊案都有所本，批評高市府政治操作、行政不中立。



黃光芹提問，柯志恩某種程度像2018年韓國瑜“5000個天坑再現”的氣勢。柯志恩說，3年多前她參選時民調僅13%，被外界視為“炮灰”，但近期她靠著揭露和山光電板、美濃大峽谷、大坪頂柏油山等弊案，現在民調已衝到20、30%，有些甚至40%，與民進黨第1名僅差3.5%。



“我跟謝龍介在這禮拜之前都沒有花看板錢，可是民進黨4位候選人鋪天蓋地600多面看板，至少花了上千萬。”柯志恩說，她跟謝龍介靠的是“一張嘴做時事評論、弊案揭發”，無法跟民進黨比資源的情況下，“現在民調可以這麼近，已經是‘穩賺不賠了’。”



柯志恩還自嘲說，上周六她才掛上看板，目前僅2、30面，未來可能增至50、60面，但沒想到引發非常多討論，也謝謝酸民幫她做免費宣傳廣告。對於“這柯不一樣”標語引發聯想，她澄清是指“我敢揭露弊案，你們（民進黨）敢嗎？”並強調沒有影射柯文哲等任何人。



不過，柯志恩坦言，高雄是“綠到出汁的地方”，綠營基本盤從4成起跳，國民黨沒有樂觀的本錢。但她也指出，她兌現3年前的承諾，落選後蹲點高雄、住在高雄，現在走到任何地方，民眾期待打弊的聲音比過去多太多，她將想辦法突破民進黨的鐵票。



黃光芹也說，大家分析高雄比較有可能攻下，“焦土已經被打鬆”，是否壓力很大？柯志恩坦言，“壓力很大啊”，但做什麼事情都被放大解讀，每天被打，而且選舉還有13個月，難道民進黨每天都要這樣過日子嗎？

