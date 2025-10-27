游盈隆看習特會：特朗普風格難以預測

游盈隆表示，特朗普會不會在習特會上說出令人意外的話，值得密切關注。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北10月27日電／美中領導人預計於10月30日在韓國慶州會晤。台灣民意基金會董事長游盈隆27日在臉書發文指出，台灣社會在每逢美中高層會面時，總會湧現不利台灣的陰影與焦慮，但長期觀察者都清楚，台美關係的緊密並非空喊口號，不過，游盈隆也提醒，特朗普個人風格難以預測，“會不會在習特會上說出令人意外的話，仍值得密切關注”。



游盈隆表示，在會談前夕，外界再度傳出台灣可能被納入美中談判交換的猜測，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日受訪時則明確否認，強調美國不會為換取更好的貿易條件而“放棄台灣”，並說“沒有人在想那種事”。



游盈隆指出，台灣社會在每逢美中高層會面時，總會湧現不利台灣的陰影與焦慮，但長期觀察者都清楚，台美關係的緊密並非空喊口號，盧比歐本身對中國大陸立場強硬、對台態度友善，美國國會對台支持更是長期穩定。



游盈隆也提醒，特朗普個人風格難以預測，“會不會在習特會上說出令人意外的話，仍值得密切關注。”根據台灣民意基金會10月民調，多數台灣民眾相信特朗普“有能力”阻止中國大陸“武力犯台”，但相信他“有意願”這麼做的人數則明顯較少，反映部分民眾對美國防衛承諾仍有所保留。



同份民調也顯示，66.3%台灣人認為“兩岸緊張並非台灣單方面造成”，僅17%認為責任在台灣。即使國民黨支持者也有45.5%不認為緊張源自台灣一方。游盈隆指出，這反映台灣主流民意相當清楚，不接受將緊張局勢歸咎於台灣自身。