英媒指鄭麗文恐激怒美國　邱毅反酸這2人

針對金融時報指國民黨主席當選人鄭麗文恐激怒美國，邱毅在臉書發文反擊。（照：“邱毅‘談天論地話縱橫’） 中評社台北10月27日電／英媒《金融時報》以“台灣新任反對黨領袖對中國態度柔軟，可能激怒美國”（Taiwan's new opposition leader risks US ire with soft tone on China）為題報導，指中國國民黨當選人鄭麗文恐加劇台灣內部政治分歧。對此，前“立委”邱毅怒批，“中國人的事美國有什麼好激怒的？難道要像朱立倫、趙少康，自甘墮落做美國CIA外圍？”



邱毅今天在臉書發文指出，金融時報又大作文章下指導棋，指鄭麗文當選國民黨主席，對大陸友善溫和，恐怕會激怒美國，尤其是激怒美國總統特朗普。



邱毅指出，中國人的事，美國有什麼好激怒的？難道一定要學賴清德，做美國的看門狗、哈巴狗，幫著美國對付大陸，消耗大陸。難道要像朱立倫、趙少康，自甘墮落做美國CIA外圍，還以CIA間諜黎智英為師。



邱毅說，別忘了，鄭麗文會大勝，就是敢對美國說不，對美國據理力爭，難道還要走回頭的老路。過去的台灣以美國為尊。連個AIT官員都得對他畢恭畢敬。



邱毅表示，現在特朗普要把台灣榨乾，要把台積電變成美積電，這難道不是台灣朝野長期自我作賤的結果嗎？



邱毅認為，鄭麗文能拿出中國人的風骨，捍衛台灣的尊嚴，在九二共識下與大陸和平交流，台灣生存之道，你美國要激怒是你美國人的事，特朗普耍強盜耍無賴，美國人也在反他。憑什麼外媒還下指導棋，逼著鄭麗文順從美國，順從特朗普？