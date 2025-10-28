劉燈鐘：美學者指賴魯莽　釋約束訊號

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月28日電（記者 方敬為）美國智庫“國防優先”亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）在美國《時代》雜誌發表文章直指賴清德是魯莽的領導人，讓台海成為全球危險熱點。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，中美關係自九三閱兵後出現轉折，加上中美元首本月底即將會面，美國智庫人士此時發聲，某方面是在釋出警訊，要賴清德自我約束，別當麻煩製造者。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



高德斯坦在時代雜誌撰文，以“魯莽的領導人”（Reckless Leader）稱呼賴清德，並提到“台灣海峽是全球最危險的引爆點”，引起民進黨當局抗議。高德斯坦 25 日再於X平台回應，呼籲台灣當局認清現實。“必須明白，山姆大叔不會施以援手”、“美國人早已厭倦捲入別人的家務事，打無休止的戰爭，不可能為拯救台灣地區而冒險開戰。”



劉燈鐘表示，高德斯坦的文章顯然反映了美國當前對台海形勢的態度，其作為美國智庫“國防優先”亞洲事務主任，對亞太地緣政治勢必熟稔，同時也清楚知道美國官方的戰略轉向，事實上，中美關係在今年9月3日的北京閱兵式之後，就迎來重大轉折，美國對台海的戰略想定出現變化，因為解放軍的軍事實力與作戰能力的增長，使得美國得謹慎看待台灣問題。



劉燈鐘指出，北京九三閱兵期間，美國五角大廈周邊的披薩外賣量激增300%，反映美軍方持續36小時高強度研判。美聯社直播有120萬次觀看量，8300條評論罕，甚至美海軍教官稱“未見如此完美軍隊”。對美國而言，九三閱兵讓美國各種政治勢力更準確的瞭解中國大陸的實力和現況。大陸展現“區域拒止”（AntiAccess/Area Denial, A2/AD）和戰略威攝的能力，並讓美方明白若在台海或南海衝突中介入，將付出高昂代價。



他提到，九三閱兵後，中美兩國出現多次高層級的互動。9月9日中美防長視訊通話，中方提到台灣問題，強調“任何以武助獨、以台制華圖謀和干涉都將被挫敗”。9月10日中國外長王毅和美國國務卿魯比奧通話，雙方在軍事與外交領域嘗試改善溝通，意在避免誤判並維持穩定關係。