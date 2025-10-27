李乾龍：世代交替非老的退場　是經驗傳承

李乾龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）即將接任中國國民黨副主席兼秘書長的李乾龍今天前往中央黨部進行交接工作，針對外界質疑新任主席鄭麗文的黨務人事安排，和世代交替不符，他說，世代交替並不是說要老的退場，而是經驗傳承；並不是年紀大了就不管用，要做世代傳承。



國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，黨務團隊近日陸續公布，包括任命前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前副秘書長張榮恭擔任副主席，李乾龍擔任副主席兼秘書長，以及藍委吳宗憲接任文傳會主委，前組發會主委李哲華也將回鍋再次接掌組發會。



李乾龍和吳宗憲等人今天前往中央黨部，與現任秘書長黃健庭等人進行交接作業。



會後現任文傳會主委林寬裕以及吳宗憲一同接受訪問時表示，雙邊開會時間約1小時，就經費、業務等進行說明，讓新團隊能快速上手，會議氣氛融洽，新團隊也對業務不陌生，所以很快就能上手，後續也約好了業務對口，會繼續做個別的溝通。



吳宗憲強調，交接流程順利，不會有太多後續的問題，即便有枝微末節的東西需要再溝通，但不會對交接有任何影響。國民黨的財務本來就很吃緊，但會繼續以現有資源，將事情做好。



因有其他行程先離開的李乾龍，接受媒體聯合電訪時，針對鄭麗文任命他和季麟連、張榮恭等年紀較大的人選擔任副主席，被外界認為有違世代交替一事表示，很多人都笑說他年紀大，但他要引用唐朝詩人劉禹錫的一段詩，“莫道桑榆晚，為霞尚滿天”，就是雖然年紀大，但還是滿天彩霞。