綠委賴瑞隆關切台糖豬肉供貨　猛批盧秀燕

綠委賴瑞隆27日下午到高雄台糖蜜鄰超市七賢店瞭解台糖豬肉供應與防疫措施。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月27日電（記者 蔣繼平）台中市爆發非洲豬瘟後成為政治攻防焦點，綠營猛攻中國國民黨籍台中市長盧秀燕。爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委賴瑞隆27日主動前往台糖豬肉供應與防疫措施，並抨擊盧秀燕應該為去年誤指台糖豬肉含禁藥一事公開道歉，不要閃躲。



台中市梧棲區爆出非洲豬瘟疫情後，“農業部”23日宣布全台豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，“行政院長”卓榮泰26日又強調非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。全台豬肉供應鏈受影響，依賴溫體豬肉的街邊小吃庫存迅速吃緊，被迫店休。



賴瑞隆27日下午前往高雄市的台糖蜜鄰超市七賢店瞭解台糖豬肉供應與防疫措施。有關豬肉供貨情形，台糖公司表示，目前台糖冷凍豬肉存貨量約362噸，維持穩定供貨，另外小包裝冷凍安心豚豬肉銷售成長2.5倍，目前皆維持原價，並未調漲。



賴瑞隆表示，他母親在市場擺攤，他很瞭解豬肉攤販是一份非常需要體力、相當辛勞的工作，如今受到禁運、禁宰的影響，“沒開店就沒賺錢，如何養家餬口”。他也提到包含南豐滷肉飯、秀明豬心冬粉、吳家豬血湯等知名店家都被迫面臨休業。



話鋒一轉，賴瑞隆表示，去年台中市政府因為一塊西布特羅的天選之肉大開記者會，後續多次驗證未再檢出瘦肉精，卻對台糖形象造成傷害。今年10月台中爆出非洲豬瘟，不僅防疫延遲超過十天，甚至被查出該案獸醫並無獸醫執業執照，螺絲掉滿地。賴瑞隆認為，盧秀燕應該向豬農、全台民眾道歉、台糖道歉。