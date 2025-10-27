李乾龍大讚新媒體部　挽留萊爾校長團隊

國民黨新媒體部主任韋淳佑（左二）操刀“萊爾校長”系列文宣爆紅，準國民黨副主席兼秘書長李乾龍慰留。（中評社 資料照） 中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）準中國國民黨副主席兼秘書長的李乾龍，以及將接任文傳會主委的國民黨“立委”吳宗憲等人，今天下午前往中央黨部進行交接。針對是否留部份黨務人員？吳宗憲說，這要由新任主席鄭麗文與黨務主管決定，也要看當事人意願，有心為國民黨奮鬥都歡迎。



李乾龍則表示，新媒體部就做得很好，接下來會跟主席報告之後，請吳宗憲去溝通，看能否讓他們繼續留任。



國民黨新媒體部主任韋淳佑所創的批賴清德系列文宣“萊爾校長”最近爆紅，受到藍軍肯定。



國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，黨務團隊近日陸續公布，包括任命前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前副秘書長張榮恭擔任副主席，李乾龍擔任副主席兼秘書長，以及吳宗憲接任文傳會主委，前組發會主委李哲華也將回鍋再次接掌組發會。



李乾龍和吳宗憲等人今天前往中央黨部，與現任秘書長黃健庭等人進行交接作業。



吳宗憲會後受訪時，媒體問到首波黨務人事被認為過於“資深”，他認為這並非絕對，一級主管也有中生代，基本概念就是“老幹新枝”，年長可以提供經驗，年輕可以提供創意，互相交流不存在年齡問題，重點在大家可以溝通無障礙，新舊交替才是最好。



至於英國《金融時報》指新任黨主席鄭麗文“親中”、反對增加“國防”預算，可能引發對美矛盾。



吳宗憲表示，這些都過早猜測，自己不認為這是“親中”，國際與兩岸政策本來就有彈性作法，鄭麗文想法很簡單，就是為“中華民國”永續、台灣安全、兩岸和平，這就是親中嗎？不用扣這種帽子，對人民好的決策就是正確的。