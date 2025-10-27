趙少康曝很多人想退黨　黃健豪：還沒放下

藍委黃建豪接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月27日電／鄭麗文當選中國國民黨主席後，前中廣董事長趙少康提出不少批評，近日又提到，因鄭麗文當選，“有許多黨員跟我說想退黨”。對此，國民黨籍“立委”黃建豪27日受訪指出，“大家可能都還沒有完全放下”，等鄭麗文正式上任，黨務步入正軌，相關爭議和情緒性發言自然會減少。



根據《中時新聞網》報導，黃建豪27日在“立法院”受訪時，有媒體問到，前中廣董事長趙少康近日提到，因鄭麗文當選，“有許多黨員跟我說想退黨”，此言被部分黨內人士批評、形容是“玩換柱2.0”？



黃建豪對此回應，黨主席選舉過程中，各方本就會出現情緒與激辯，而選後情緒仍在沉澱階段，“大家可能都還沒有完全放下。”他認為，隨著新的人事陸續就位、鄭麗文正式上任後，黨務運作步入正軌，相關爭議和情緒性發言自然會減少。



黃建豪強調，現在正是重新整隊的階段，應給新主席時間調整與布局，“我覺得還是要給主席一點時間，讓她把黨務重整一下。”他表示，大約到明年農曆年前後，國民黨將開始處理各縣市長與議員提名，“到時候就能真正看出主席的領導能力，屆時再來做評價會更恰當。”



黃建豪呼籲，黨內應先合作面對接下來的政黨競爭，而非在初期就急於內耗，“現階段給她時間上手，把相關黨務工作做好，是比較重要的。”