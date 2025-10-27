金門觀光氣偶首度跨海　亮相新北歡樂耶誕城

14公尺高的“阿特”以歐亞水獺為原型，常吸引民眾圍觀、拍照，最受矚目。(金門縣政府提供) 中評社金門10月27日電／金門縣政府觀光處日前表示，新北市政府主辦“新北歡樂耶誕城”活動自2011年開辦以來，迄今已邁入第15屆。為增加金門年輕觀光品牌能見度，金門觀光小天使“阿特”、縣鳥“戴勝”及代表信仰守護的“風獅爺”，這3座超萌巨型氣偶將於11月14日至23日跨海亮相“新北歡樂耶誕城”，把離島的熱情與創意帶進新北都會中心。



金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使“阿特”、縣鳥“戴勝”及代表信仰守護的“風獅爺”為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP藝術氣偶展，吸引大量遊客朝聖拍照打卡。



觀光處說明，3座氣偶各具特色，高達14公尺的“阿特”以歐亞水獺為原型，象徵金門自然生態與親子友善精神；6公尺高的“風獅爺”傳達守護信仰意象；“戴勝”則代表金門豐富的生態鳥類資源。三者共同展現“自然、生態、信仰與守護”的核心價值，也成為金門年輕觀光品牌的重要象徵。



此次與新北市政府合作進駐“新北歡樂耶誕城”，象徵地方觀光品牌能量的延伸與城市交流新里程碑。“新北歡樂耶誕城”活動自2011年開辦至今已邁入第15屆，去年吸引超過770萬人次造訪，成為全台最具人氣的耶誕盛事之一。觀光處期盼透過這場跨海展出，讓更多民眾在都會中感受金門的文化溫度、藝術創意與年輕活力，進而帶動金門觀光品牌外溢效應。