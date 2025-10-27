花蓮重建座談爆衝突　議長張峻踹傅崐萁桌子

花蓮縣議長張峻踹藍委傅崐萁的桌子。（照片：龍宗賀臉書） 中評社花蓮10月27日電／中國國民黨籍“立委”傅崐萁、鄭天財等人27日下午在花蓮縣光復鄉大華村活動中心舉行“光復鄉堰塞湖受災區重建座談會”，無黨籍花蓮縣議會議長張峻率災民抗議，直接進場腳踹傅崐萁的桌子怒轟，“現在是欺負光復人嗎？為什麼沒有通知？我看你是多會？”傅崐萁助理連忙將兩人隔開，傅崐萁譴責暴力，向在場警察報案，要求他們逮捕現行犯維持秩序。



對於紛爭，眾說紛云，據指出，開會通知早就透過鄉鎮村里長發佈給所有災民，因場地有限，事先也請村里長統計代表出席人數。本身就是光復鄉議員的張峻辦公室，昨天先是在群組表示沒接到開會通知，今天則帶數十人到場外抗議。



“重建特別條例”座談會於27日下午13時30分，在光復鄉大華活動中心召開，會議開始後，活動中心因場地空間受限，有不少光復鄉民不得其門而入，聚集在外面抗議，警方也派出大批警力到場維持秩序。



張峻一進入會場，立刻用抬腳用力踹傅崐萁的桌子，怒喊“為什麼沒有通知？欺負光復人是不是？”、“不要臉的東西，太過分了”，更說自己是光復鄉的子弟也是議長，卻叫其他親傅的議員來，“光復在地的議長不叫，都沒有收到座談會通知”，更呼籲各位村長、頭目大家要團結。



花蓮縣議長張峻與傅家素有恩怨，民進黨發動大罷免期間，張峻一路表態表態傅崐萁，兩人今日再爆衝突。



傅崐萁拿起麥克風相當不滿的說，會場被一個管束過的流氓，再這裡當場把整個場砸掉，在這裡再一次的向警察提出抗議，會議現場會讓災民一個個舉手來發言，一個一個的做記錄，為什麼這群人可以防礙大家開會，為什麼“國家”可以容忍這種情況，為什麼會場會沒有秩序，今天大家都可以發言但要有會議秩序。



傅崐萁說話時，張峻則是走到爭搶麥克風，雖然搶到了但麥克風卻被關掉，傅崐萁則是大喊要保留現場所有影音證據馬上提告，認為張峻為暴力傷害現行犯，大家都親眼看到一腳踢向他，而張峻則是回說他踢的是桌子。



後來，張峻第二次進會場，他表示，質疑“國會”辦公室舉辦座談會，為什麼都是縣政府的人參與，今天縣議會開程序會，也不曉得今天座談會有邀請議員，自己也是災民，“為什麼不能參加？”



張峻公開向光復鄉親宣布，明年度的總預算已請縣府回去重編，所以今天程序會沒有列入，“請大家放心，光復鄉一定要團結”，一定要請縣政府重建計劃與經費編進去，未來會審查盡速通過。