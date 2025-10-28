中評關注：彰化縣長選舉藍綠皆混沌

彰化縣政府。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月28日電（記者 方敬為）2026彰化縣長選舉將是新人競逐的局面，中國國民黨、民主進步黨人都躍躍欲試，表態者眾多，雙方都呈現混沌狀態，另一方面，台灣民眾黨也可能推派選將參戰，明年縣長選舉堪稱熱鬧十足。



2026彰化縣長改選，戰局熱鬧，從1989年起，彰化縣即呈現藍綠輪流執政的局面，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長會不會回到民進黨手上，許多綠營人士紛紛表態參選。



民進黨方面，包括綠委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富等人都表態爭取參選彰化縣長，黨內競爭相當激烈。其中黃秀芳、邱建富同屬黨內“正國會”派系成員，日前傳出派系傾向推派黃秀芳代表競逐初選，但邱不肯退讓，遭派系除名，後續發展值得觀察。



同時，陳素月屬於黨內新潮流系，獲得前縣長魏明谷背書支持，也積極備戰，加上她與賴清德同屬新系，可望獲得派系力量加持，先前被地方視為最熱門的民進黨籍縣長選將。但由於民進黨中央日前確定要提名同屬新系的綠委何欣純參選台中市長，按照綠營“派系平衡”的傳統，彰化縣長提名人選可能不會是新系，綠營在彰化縣長選將提名的過程中，勢必得歷經一番派系廝殺。



國民黨方面，原先是鎖定在地方政治實力堅強的彰化謝家投入縣長選舉，也就是彰化縣唯一席黨籍“立委”謝衣鳳，謝還為此兼任縣黨部主委，布局意圖濃厚。但由於謝家在彰化掌握資源豐富，樹大招風，謝衣鳳的胞弟謝典林為彰化縣議會議長，陷入謝家姊弟明年可能“包辦”縣長、議長的爭議中。



因此，藍營近期包括縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋都表態爭取參選彰化縣長，兩人都在現任縣長王惠美的麾下，對外都稱“縣長派”，不過在知名度上，都稍嫌不足，成為一大弱項。



在藍綠都待整合人選的情況下，民眾黨則可能派出不分區“立委”張啟楷角逐，近期在彰化縣掛出多面看板，增加能見度，並設立北彰化服務處，擴大服務量能，在藍綠兩大黨陷入內部矛盾的情況下，率先整合布局，能否突破藍綠高牆，將是明年彰化縣長選舉的一大看點。