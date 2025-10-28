湯紹成：中美關係緩和　綠營如熱鍋螞蟻

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月28日電（記者 張嘉文）中美元首將在亞太經合會（APEC）高峰會期間會晤，外界視此為美中貿易對峙的“關鍵止戰時刻”。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長湯紹成向中評社指出，中美關係的緩和氛圍已經出現，但對台灣尤其是民進黨政府而言，反而壓力倍增，“綠營現在就像是熱鍋上的螞蟻一樣焦躁”。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。鄭麗文也是第三屆“國大代表”。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，過去兩天與中國貿易團隊的談判“已有重大進展”，形成一項“具體框架協議”，將待習特會時做最後拍板決定。其中關於稀土出口管制，中國決定將延後一年，同時重新檢討相關政策並恢復購買美國黃豆；美國則以“不對中國課徵100%關稅”作為互換。



湯紹成接受中評社訪問時分析，從近期中美互動來看，氛圍“還不錯”，中方在稀土、大豆、芬太尼等議題上都有調整空間，顯示願意釋出善意。相較之下，台灣問題是唯一難以撼動的敏感核心，這就要看特朗普怎麼回應了。



他指出，美國內部雖有如國務卿盧比歐等宣稱“不會拿台灣當籌碼”，但可信度堪憂，前總統拜登講這話也許還能信一點，但特朗普就不行了。



湯紹成說，特朗普是商人出身，凡事都講利益，對台灣而言，被當作籌碼是一定的，只是看開出的價碼有多高。而特朗普此刻仍想維持良好氛圍，為明年1月的北京訪問鋪路，同時也為美國期中選舉累積成果。



接下來要觀察的是特朗普在台灣問題上能退到什麼程度，湯紹成指出，這正是賴清德政府最擔心的情境。倘若特朗普在兩岸議題上作出讓步，民進黨勢必要跟著調整，“其實賴清德已經開始調整了”，從就職週年談話到雙十講話，都已刻意避免再提“兩國互不隸屬”等刺激性表述。