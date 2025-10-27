賴被美學者批魯莽　郭正亮：明年成主流意見

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月27日電／美國《時代》雜誌23日刊登一篇由華府智庫“國防重點”學者高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書分析文，稱賴清德是“魯莽的領導人”，綠營認為該文章僅是投書，不代表《時代》立場。對此，前“立委”郭正亮27日在政論節目指出，“國防重點”是美國軍方公認最親總統特朗普（Donald Trump）的智庫，作者高德斯坦的論點在美國越來越普遍，明年等著看，一定會變成主流！



《時代》雜誌23日刊登一篇由華府智庫“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書，文章將賴清德稱為“魯莽的領導人”、指台灣成為“最危險的引爆點”。內文點出，台海局逐漸不穩，而這場風暴的核心就是賴清德，透過多場演說強調台灣主體性，進一步朝“法理獨立”靠攏。



郭正亮27日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，自己特別去查了《韋伯字典》，發現“魯莽”只是“Reckless”一詞的其中一種翻譯，該詞還有“不顧一切”、“埋頭硬幹”等意思。在他看來，美國人可能認為賴清德禁不起一點外部打壓，因此決定豁出去、把心中最敏感的東西“大講特講”。



郭正亮點出，“國防重點”是美國軍方公認最親特朗普的智庫，高德斯坦是該智庫亞洲計劃主任，此外，美國智庫“蘭德公司”近期也建議美國政府，應創造“最大限度激勵北京採取漸進式統一路徑”的情境。而只要美國軍方的智庫出手“就幾乎快變主流意見”，他們的考量點是若美軍介入台海衝突，相關代價與風險太高，所以要調整策略，“台灣是不是有些動作不要做？現在越來越多的重點都在寫這個”。



郭正亮說，高德斯坦的經歷是在海軍學院教書20年，是少數同時通曉中文和俄文的軍事學者，也是《時代》雜誌定期邀稿的對象，幾乎每個月都有他的文章。



郭正亮認為，高德斯坦的論點在美國越來越普遍，認為美軍不介入的話，台灣一點機會都沒有，台灣恐怕要為自己的未來做打算，否則會變成下一個烏克蘭。



“這也不能說是棄台論”，郭正亮強調，他們是希望在中美沒有戰爭的情況下，台灣要謀求比較好的結果。這種人越來越多，明年等著看，一定會變成主流！