花蓮議長衝重建座談踹桌　傅崐萁譴責暴力

傅崐萁召開重建座談會，但未邀請議長張峻。張峻直接率隊衝入會場踹桌。（照片：龍宗賀臉書） 中評社花蓮10月27日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁與“立委”鄭天財今天在花蓮光復鄉，與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩“災後重建特別條例座談會”，無黨籍議長張峻則率人在外抗議，並衝進會場，出腳狠踹傅的桌子，重擊傅崐萁胸部，抓傅崐萁手臂，當下會場陷入一片混亂被迫中斷。



有現場村長及災民代表強烈抗議，指張峻等人不依民主程序派代表與會，反而在外面作秀，大大延誤座談會進行。傅崐萁立即向在場警察報案，要求逮捕現行犯維持秩序。



由於堰塞湖潰壩受災情況已非一般豪雨、颱風之損失，無法一體適用“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例”，因此國民黨團與鄭天財“立委”，分別提出“樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例”，就不同產業的民生補助、貸款減稅及空間重建等細節，特別舉行座談會，希望當面聽取災民們的心聲及真正需求。



據瞭解，開會通知早就透過鄉鎮村里長發佈給所有災民，因場地有限，事先也請村里長統計代表出席人數。本身就是光復鄉議員的張峻辦公室，昨天先是在群組表示沒接到開會通知，今天則帶數十人到場外抗議。



不料議長張峻先是率眾在外面抗議，主辦單位請張峻議長帶5位代表進場參與座談會，但張峻完全不理會，直接衝進會場，先是出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，強抓傅崐萁手臂，會場陷入一片混亂被迫中斷。不理性的暴力言行，網路直播及所有居民都親眼目睹。



傅崐萁表示，對於張峻以現行犯方式公然在災民面前施暴，影響救災權益，對向來善良平和的花蓮社會，帶來極壞示範與傷害，並代表花蓮人向社會大眾致歉。今天的座談會仍順利結束，未來“立法院”和花蓮縣政府一定會通力合作，盡心盡力儘速完成災區重建。



傅崐萁嚴厲譴責張峻的暴力行為，張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全台都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力份子在公共場合危害一般民眾，尤其是在“國會議員”執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。