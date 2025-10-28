宋立彬：盧秀燕難甩豬瘟　鄭麗文會出手協助

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）台中市爆發非洲豬瘟後成為政治攻防焦點，綠營猛攻中國國民黨籍台中市長盧秀燕。國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，盧秀燕一直打安全牌，忙於防守解釋處境就會辛苦，這與盧的個人特質有關，或許等新主席鄭麗文正式上任會有轉機，因為鄭麗文需要舞台來表現，會是攻擊得分的好機會。



宋立彬進一步分析表示，鄭麗文11月1日正式上任主席後會有動作，豬瘟這個議題上，鄭麗文會去協助盧秀燕，把議題方向與盧的施政鞏固好，這也是新主席表現的時候，鄭又是名嘴出身，是最好的表現機會。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



宋立彬表示，觀察盧秀燕每次對市政議題、政治話題，回復都是比較溫和、大眾性的回覆，與民眾黨籍前台北市長柯文哲的風格不同，盧秀燕都會深思熟慮、打穩定牌。所以在非洲豬瘟事件上，盧秀燕要與“中央”去擦出火花，可能有難度。



宋立彬表示，如果市長沒有強烈回應或反擊，市府團隊也不會有極端的反擊動作，也是順著“中央”防疫去配合或合作。所以目前任何議題拋出來，台中市政府只有解釋的份，沒有攻擊的份。但解釋多了總是有講錯的時候，所以處境會比較辛苦。



宋立彬表示，就算說盧秀燕若有去參選黨主席並當選，會不會讓情況就變得不一樣？他認為，相信最後也脫離不了每個人的人格特質與領導作風。還是會與鄭麗文這種極端、口才、名嘴型的新主席，風格完全不同。