陳時中緊盯台中市府　養豬場仍驗出病毒陽性

“行政院政務委員”陳時中。（照片：“行政院”臉書） 中評社台中10月27日電／台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟“中央災害應變中心”27日公布最新疫情發展狀況，“行政院政務委員”陳時中表示，梧棲養豬場清消後仍驗出病毒陽性，已發放SOP請地方要遵守清消步驟。



媒體報導，陳時中表示，台中市還未交出完整疫調報告，經協調達成明天下午3點前提出完整報告。另前進應變所採檢的案場環境樣本中，有2處場所驗出非洲豬瘟病毒DNA，陳時中說，疫場已經完成清消卻仍驗出病毒，這情況“讓我們頗為擔心”，已要求落實清消SOP，否則將衝擊疫情監控。



指揮官、“農業部長”陳駿季也呼籲台中市政府，加強控管案場環境監控，“派警員也好、拉封鎖線也好”，都要禁止非相關人士進出案場，避免案場遭到污染。



陳時中也指出，台中市提出的化製廠死亡豬隻三聯單，其數量“對不起來”，經確認雖是源頭案場登載有誤，但必須深入追查釐清，同時要加強廚餘廠的蒸煮回報情形。陳時中強調，目前重點朝廚餘是否有確實蒸煮做調查，並呼籲相關人士改變“不回報就不會被處罰”的觀念。



“農業部”動物防疫組組長林念農表示，經查相關的40座養豬場、1座化製廠、5座屠宰場，以及全台養豬、屠宰場，均未檢測出病毒及異常，不過案場的污染源、通報及採樣、廚餘調查等必要查核與釐清，仍待台中市府提出書面報告。



林念農指出，全台將啟動第二輪防疫強化措施，共有分級查訪、強化清消、精準疫調與擴大追查等4大措施。同時給予主動通報人士每次5千元的非洲豬瘟通報獎勵金，以及擴大全台肉品市場、屠宰場消毒、環境採樣。外界最關心的肉品供應，“農業部”已建立肉品供應調度聯繫平台，與將在1週內提出產業輔導方案。