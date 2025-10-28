張競：美冒出挺台法案　給賴政府壯膽

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）針對美參議院外交委員會22日通過包括簡化冗長對台軍售程序的“豪豬”等4項涉及台灣法案，中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競向中評社指出，實質效益不大，反而壓縮台灣可運用的對內宣傳打氣空間；這時候冒出挺台法案，反而像是替焦慮的賴政府壯膽、打強心針，因賴對美外交踢鐵板，又怕被中美強權當籌碼交易。



張競表示，當美、中兩個強權坐上餐桌時，台灣也只能躺在餐盤任人宰割，若不想被人出賣，就要掌握主動權，但不論對華盛頓掏心掏肺表態效忠到何種地步，只要價碼合適，還是有可能會被出賣。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



美國聯邦參議院外交委員會22日上午口頭表決通過“豪豬”、“嚇阻中國侵略台灣”、“美國—台灣美洲夥伴”及“台灣國際團結”等4項涉及台灣的法案。



對此，張競表示，以“豪豬法案”來說，該法案是在簡化台灣對美軍事採購，受到美國《武器出口管制法》所約束之作業軍售流程，並透過立法縮短正式通知國會軍售時間，並且提高需要知會國會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等“北約＋”（NATO Plus）成員享有同等軍售待遇。



張競表示，第一，台灣對美軍事採購幾乎所有個案金額，都遠超必須知會國會最低標準。第二，台灣利用公開對美軍事採購後，去產生美國力挺台灣的政治宣傳。以上述兩點來看，“豪豬法案”提出金額與作業規範調整構想，幾乎沒有實質意義，甚至會壓縮台灣試圖運用美國批准對台軍售，所能運用的宣傳打氣空間。



至於“嚇阻中國侵略台灣”、“美國—台灣美洲夥伴”以及“台灣國際團結法案”等3項法案，張競認為，內容都相對空洞，對行政部門缺乏強而有力的約束力，能否真正落實，必須審慎觀察其最後的定案文字。