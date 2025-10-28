遭花蓮縣議長張峻踹桌　傅崐萁今提告

花蓮縣議長張峻踹藍委傅崐萁的桌子。（照片：龍宗賀臉書） 中評社台北10月28日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁27日於光復鄉大華活動中心主持“馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例”座談會時，無黨籍花蓮縣議長張峻突然帶人闖入會場，怒喊“為什麼沒有通知！”並當場以腳踹向傅崐萁面前的桌子，現場頓時混亂。傅崐萁昨天晚上通知媒體群組，將於28日前往花蓮地檢署提告，強調不能縱容暴力行為。



這場衝突在地方間掀起軒然大波。被花蓮民眾稱為“縱谷一哥”的議長張峻，當場怒批傅崐萁“欺負光復人”，痛斥“不要臉的東西”，聲音震撼全場。由於畫面流出，讓地方論壇瞬間炸鍋，不少鄉民說“花蓮政治版《灌籃高手》”，也有人批評“不應以暴力抗議”。



綜合媒體報導，該座談會由傅崐萁與國民黨籍“立委”鄭天財共同主辦，花蓮縣府多名局處首長列席，但部分災民被擋在場外，情緒激動，要求“立委”出面說明。隨後張峻突率眾闖會場，自己並衝上主席台怒吼，“光復鄉的議長都沒被通知，這算什麼？”接著一腳踹桌，全場驚呼連連。傅崐萁立刻反擊，“黑道、現行犯，抓起來！”雙方隔空互罵，氣氛緊張。



傅崐萁幕僚反駁指出，“農業部”日前也曾召開同類型座談會，張峻並未出席，質疑他此舉只是為了“作秀、搶鏡”。然而張峻隨即在臉書發文反擊，指真正受災的光復鄉民被擋在門外，心中滿是悲憤，“我們在泥濘中重建，19位鄉親罹難、5人至今失聯，卻連一場讓鄉親發聲的會議都沒有。”



儘管傅崐萁當下保持冷靜，避免進一步衝突，但他顯然難掩怒氣。27日晚間即通知媒體，將於28日上午10點前往花蓮地檢署按鈴控告張峻，強調“依法處理，不容挑釁”。