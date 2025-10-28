董智森：六都四比二沒變　賴拿下宜蘭就大贏

民進黨中執會22日通過提名律師林國漳參選2026宜蘭縣長。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／民進黨中執會22日通過台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長候選人提名名單，徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠4人。媒體人董智森27日在政論節目指出，民進黨籍“立委”王美惠選嘉義市，中國國民黨這一席大概沒有機會，若六都“四比二”的結局沒有變，賴只要拿下宜蘭就可以宣示他大贏。



在六都中，台南市與高雄市是民進黨執政。



董智森27日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，鄭麗文今年可能要提早提名，過去大概4、5、6月，但賴清德已經出手了，你要讓自己的人馬就陣。講句不客氣的，該徵召的就趕快徵召，就給他定案了。不要再有人出來要幹嘛要幹嘛的，那些都是製造話題，對國民黨是沒有幫助的。



董智森強調，當黨主席就是要顯示說，你可以選得比別人還漂亮。他可以很斷言地講，嘉義市這一席，國民黨大概沒有機會！黃敏惠下來以後大概沒機會，就是綠委王美惠當選了。宜蘭的挑戰性很大，因為林國漳早早就在跑，前幾天獲得提名以後，跑得更厲害，而且民進黨這邊所有的派系，都沒有牽掛了。連“正國會”那個拚命想要選的，都被抓去坐牢了(指前綠委陳歐珀)。林國漳宜蘭這一席是賴清德的標籤，就是這一席他一定要拿下來！



董智森說，如果六都“四比二”的結局沒有變的話，賴清德只要拿下宜蘭，就可以宣示他大贏！把一個民主聖地給贏了回來。



董智森指出，所以賴清德積極培育這個比較沒有從政經驗、也就比較潔白無瑕的林國漳，沒有派系的包袱，對賴來講反而是一張好牌。