台北市役男免役率24%　自閉症破千例

新兵入伍。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／藝人閃兵連環爆，義務役男躲避服役問題引發熱議。中國國民黨籍台北市議員李柏毅27日質詢時指出，台北市役男免役比例高達24.3%，其中自閉症患者竟有1016人，遠高於全台平均，籲兵役局加強把關。有網友指出，高雄市的免役率甚至曾高達26%，直呼再抓下去要動搖國本了。



王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北檢6月偵結起訴。法院27日開庭，陳零九、威廉、陳大天等八名藝人在庭上全認罪，請求法官從輕量刑。



根據《壹蘋新聞網》報導提到，李柏毅27日在民政部門質詢時指出，台北市役男免役比例高達24.3%，其中僅約3%屬身心障礙直接免退；其餘則以體重過重或過輕者最多，共有5797人。其次為1016名自閉症患者，其他還包括扁平足、心律不整及視力異常等情形。值得注意的是，全台自閉症比例約為千分之一，但北市役男中竟高達1.8%。



李柏毅質疑台北市役男自閉症比例遠高於全台？相關鑑定與體位判定標準是否過於寬鬆。台北市兵役局長李治安指出，相關數據確實無誤。



李柏毅提醒，隨著少子化趨勢加劇，役男人數將持續下降，呼籲北市府應加強監督體檢與審查機制，以確保兵源穩定。李治安允諾，兵役局將會檢討相關制度。



此事引發熱議，網友表示，“笑死，哪來這麼多自閉症”、“首都免役率24%，乾脆直接投降算了”、“逃成這樣，怪不得缺兵”。更有網友指出，“高雄民政局統計2012年至2021年，免役率達20%～25%，高雄之前最高到26%”，“再抓下去要動搖國本了”。



