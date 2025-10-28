台中爆非洲豬瘟疫情　卓榮泰點名強力檢驗

“行政院長”卓榮泰（中）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）台中市一處畜牧場爆出非洲豬瘟疫情持續延燒，盧秀燕市府的防疫作為引起外界質疑。“行政院長”卓榮泰28日表示，“行政院”必須要做追查所有溯源，關於行政作業上的缺失。現有廚餘去化的場地，也須全面改進，尤其是台中，我們會強力檢驗！



台中爆發非洲豬瘟事件，外界質疑台中市環保局未依規定針對未上傳照片的養豬場稽查，才導致豬瘟破口，中國國民黨籍台中市長盧秀燕特別提出修法建議，但在場的環境管理署副署長林左祥則不認同，強調稽查才是根本，籲地方政府環保局應落實稽查。另外，“行政院政務委員”陳時中也在前進應變所記者會上表達，台中市府觀念不對。“中央”與地方針鋒相對，也危及盧秀燕政治能量。



“行政院長”卓榮泰28日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰表示，我們共同的敵人衹有病毒，衹有打敗病毒，人類才能得到最後勝利，所以還是要“中央”與地方一起合作，除了日前應變中心與前進指揮所做的處置與決定繼續執行外，“行政院”還必須要做追查所有溯源，關於行政作業上的缺失。這個溯源為的是要進行這個階段的精準防疫作業，整個疫調要再次全面展開，有任何可疑、疑似，一定用最高標準處置。



卓榮泰說，對於廚餘的處置，未來可以討論輔導轉型，目前最重要的是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面徹底改進，絕不容許對環境第二次傷害，他已要求“環境部”督促各縣市環保局，“尤其是台中一定要做到全面有效地改進，我們會強力檢驗”！



卓榮泰指出，對於已造成損失的產業，“農業部”已展開後續補助方案，我們擬定後，會讓民眾得到政府更多的協助下，一起共體時艱。若民眾的支持越高、地方政府配合越高，我們就有可能把時間緊縮，在我們預定的時間中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍中，這些“中央”與地方還是要通力合作。