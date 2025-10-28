綠高市長開打2人陷司法中　賴瑞隆：尊重

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月28日電（記者 張穎齊）2026高雄市長之戰開打，中國國民黨由“立委”柯志恩出征，民進黨內則戰雲密布，已有“立委”林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人角逐提名。其中邱議瑩、林岱樺深陷司法案，賴瑞隆28日表示尊重司法。



民進黨籍“立委”邱議瑩2024年在“立法院”拿紙扇打國民黨籍“立委”羅智強耳光，遭羅智強提起民事、刑事告訴，民事部分已判賠20萬元，刑事檢方則以強暴侮辱罪起訴。



賴瑞隆28日在“立法院”受訪表示，邱議瑩與羅智強之間的衝突部分，應尊重法院判決，邱議瑩已正式表達歉意，未再上訴，相關司法程序仍在進行中，尊重雙方的處理方式與司法機制。



記者問，民進黨籍“立委”林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地檢署偵結起訴10人，高雄地方法院27日開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到案，對於詐領助理費、浮報加班費近1500萬元新台幣等犯行林岱樺否認犯罪，自清清清白白，並痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，指稱全案最大洩密者就是檢調。



賴瑞隆回應，該案已進入司法程序，充分尊重司法偵辦，對於林岱樺提出的質疑，地檢署應會給予必要說明，他重申“勿枉勿縱”是司法基本原則。