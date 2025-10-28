柯志恩：林岱樺不會脫黨　不盼坐收漁翁之利

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／爭取2026民進黨高雄市長初選提名的民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，昨日赴高雄地方法院出庭後，痛批“全台都知道最大洩密源就是檢調”，強調自己“不求特權，只求真相”。日前表態參選2026高雄市長的中國國民黨籍“立委”柯志恩27日在網路節目指出，林岱樺不會因官司脫黨參選，也不期待市長大選因此坐收漁翁之利。



爭取2026民進黨高雄市長初選提名的民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，高雄地方法院27日開庭，檢辯數度交鋒，林岱樺對於檢方拒絕解除限制住居表達不滿，痛批“全台都知道最大洩密源就是檢調”，強調自己“不求特權，只求真相”。



林岱樺昨天抵達地院向媒體表示，法院公開審理，將讓檢調黑暗角落曝光，自己將清白地受到高雄市民的支持。法院開庭時，律師團認為檢方除了刻意隱匿對被告有利證據，且林已故助理駱和明生前疑遭不當誘導改口，筆錄甚至增添“死者未說過的話”。



不過，檢方當庭回應，製作筆錄時均有律師在場，證人供述一致，程序合法，限制住居是為了防串供及洩密所需。



林岱樺陳述長期被限制住居導致生活不便，連換衣服都成問題，親友遭搜索後仍活在恐懼中，質疑檢調仍在監聽與跟監。她強調未要求解除出境限制，只求能回家居住，卻被拒絕，痛批檢方“暗黑、不法、不義”，並表示將以畢生力量捍衛自身無罪。



柯志恩27日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，林岱樺不太可能脫黨參選，從過去例子來看，民進黨支持者也不會接受脫黨參選者。



柯志恩認為，林岱樺會奮戰到初選結束，並解讀林岱樺近期將辦三山（岡山、旗山、壽山）造勢，就是在秀肌肉，做最後一搏，她肯定林的精神“堅忍不拔、韌性不得了”。



柯志恩強調，打選戰不會期待自己沒本事，就靠別人出事，相信任何候選人一定都期待單獨拿到過半選票，贏得勝利。