外媒點名鄭麗文拒增防務預算　卓榮泰回應

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月28日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席當選人鄭麗文在競選期間曾主張，反對將台灣的“國防”預算提升到GDP的5%，遭外媒“金融時報”點名，此舉恐激怒特朗普政府。“行政院長”卓榮泰28日表示，和平要靠實力，正義也不會孤獨。強化自己的實力，才能取得有尊嚴且永久的和平。



即將於11月1日接任國民黨主席的鄭麗文，在競選期間曾表態反對賴清德宣示要將台灣的“國防”預算比照歐盟提升到GDP的5%。外媒“金融時報”日前引述國際智庫“國際風險組織”（International Crisis Group）報告指出，此舉恐激怒特朗普政府，並加深台美矛盾。



“行政院長”卓榮泰28日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰表示，和平要靠實力，正義也不會孤獨。因此我們衹有一直強化我們自己，在維護“國家主權安全”跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，強化我們自己的實力，我們才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。



卓榮泰說，正義的力量絕對不孤獨，台灣從過去以來一直是國際社會上良善、負責，且信賴的夥伴，此後我們還是繼續跟理念相近的國家，從區域的和平穩定、經濟的發展、科技的合作以及文化交流上，我們會更深化。也唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營大家互相信賴的一個夥伴，共同為區域的和平穩定跟世界的共同進步再盡更多的力量。