名醫諷海鯤號交艦延宕　F-16V新戰機隱形

2020年台向美採購66架66架F-16V戰機，至今一架都未交付，名醫蘇一峰發文表示看法。（照：蘇一峰臉書） 中評社台北10月28日電／台灣於2020年向美國採購66架66架戰機，總經費2467億餘元，不過至今仍一架都沒交付；台灣耗資500億造海鯤號，原定11月交艦，但至今仍未完成海測，外界憂心進度再度延宕。胸腔科醫師蘇一峰指出，交艦延遲罰款每日約19萬元，上限是建造款20%，要57年才會達到上限！



蘇一峰27日發文酸軍購遲遲未到貨，不比不知道，一比嚇一跳！給了錢還拿不到，日本與韓國都有F－35到貨！台灣是目前全世界叫貨F－16最多的國家，可是2500億訂單還沒拿到一台！為採購F－16新戰機，已舉債200億元，至今1架未獲。他還做“隱形戰機”對照圖酸爆台灣目前零交機。



蘇一峰26日也在臉書發文質疑，原來已經花了500億，海鯤號進度條才跑到一半不到！後面還有一堆更難的，還要潛下去，還要深潛，深潛後面還要能作戰發射魚雷，超聲波聲納探測等等。五百億才到現在這個進度，剩下的要不要一千億才能完成？罰款每日約19萬元，且合約罰款有上限是建造款的20%，約近40億新台幣。要57年才會達到上限！日本潛艦能多功能作戰每台148億搞定！一直說台日友好，要不要找日本幫忙？



網友表示“水很深，問了你會怕”、“繼續編預算，建立不對稱戰力，花更多的錢，讓戰力更不對稱，才能繼續編預算”、“騙局一場，大撈特撈”、“怎麼好意思再編七艘潛艦的預算？還好‘國會’在野過半預算凍結了，還好32比0大罷免大烙賽了，要不然錢又不知要搬去哪了，太可惡了”、“錢都花去哪裡，要查查去向”。