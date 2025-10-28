有前科！邱議瑩打羅智強巴掌判拘役10日

綠委邱議瑩用扇子打藍委羅智強耳光，涉公然侮辱罪遭聲請簡易判決處刑。（羅智強辦公室提供） 中評社台北10月28日電／民進黨籍“立委”邱議瑩去年5月在“國會”上因不滿中國國民黨籍“立委”羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。北地院審理後認為，邱議瑩的行為不符合理性問政的原則，並提到她早年曾因不滿中國國民黨籍李慶華的言論，掌摑對方而被判拘役30天，卻未汲取教訓。法院考量她認罪態度良好，事後在社群媒體承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。



“立法院”去年5月審議“國會”改革法案，民進黨“立委”邱議瑩在議場拿扇子給中國國民黨籍“立委”羅智強左臉一巴掌，嗆“沒被人打過喔”！羅譴責暴力，對邱提告。



台北地院判邱賠償羅新台幣20萬元確定。羅另向台北地檢署提告，檢方因邱具狀認罪，也如數賠償羅20萬元。北檢依公然侮辱罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑。台北地院判邱拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。



2024年5月28日，“立法院”討論“立法院”職權行使法 法律修正案，期間邱議瑩見羅智強在議場內拿機進行直播，批評民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾，延滯議程。邱走到羅面前，拿扇子搧打羅左臉，並稱“你是沒被打過喔”。羅回應“我打不還手，我是文明人，我有水準，告訴你我不會用人身攻擊你”，並譴責民進黨暴力，對邱提告。



民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在“國會”使用暴力，損害議事風範。考量到邱議瑩已自白認罪並賠償，檢方於9月4日提起訴訟並請求簡易判決。