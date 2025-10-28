謝龍介自曝收到傳票　嗆郭國文好快的刀

謝龍介在臉書發文，秀出一張台北市政府警察局中正第一分局寄出的傳票。（照：謝龍介臉書） 中評社台北10月28日電／台南烏山頭水庫光電板話題延燒，民進黨籍“立委”郭國文17日在臉書發文指出中國國民黨籍“立委”謝龍介是造謠者之一，並稱已派人至警局報案告發謝違反《社維法》、散佈不實訊息等。謝龍介今天秀出傳票表示“好快的刀！”，對此，謝也直球回應，自己將全力配合，“下周一，我準時到案！”



謝龍介今日在臉書發文，並秀出一張傳票的照片指出，烏山頭水庫水面上覆蓋光電板，被質疑破壞環境與污染水質，民眾看到畫面，無不怵目驚心，結果民進黨難杜悠悠之口，就氣急敗壞要告人。



謝龍介也指出，郭國文搞不定自己黨內初選種種爭議，又說服不了民眾，就想拿他來轉移焦點，跑去中正一分局報警對他誣告，郭此舉也讓謝表示“好快的刀！”



謝龍介提出質疑，“烏山頭水庫水面，有沒有光電板？有！烏山頭水庫水質，有沒有驗出類清潔劑成分？有！市面上有沒有販售太陽能板清潔劑？有！有沒有太陽能業者使用清潔劑清潔太陽能板？有！”但台灣目前針對清洗太陽能板的法律規範是否完善，卻是沒有的。



謝龍介進一步說明，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實的。他批評，郭國文身為執政黨“立委”，該提案不提案，該建言不建言，卻來濫訴興訟，“不解決問題，卻來解決提出問題的人？”



最後，謝龍介強調，基層員警依法偵辦，我全力配合，“我準時到案！”