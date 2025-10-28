金門地標莒光樓換新顏　27日晚舉辦發表會

金門縣政府27日為莒光樓舉行“金眺繪莒、燦光耀樓門”燈光成果發表會。（照片：金門縣政府提供） 中評社金門10月28日電／金門地標“莒光樓”在光影中換上嶄新風貌！由金門縣政府觀光處及文化局，偕同“文化部”所屬台南生活美學館共同推動“藝術轉動社區計劃”，27日晚間7時舉辦《金眺繪莒、燦光耀樓門》燈光成果發表會，限定光影秀與打卡點吸引遊客駐足，現場也首度揭露隱藏彩蛋投影圖案，共同見證莒光樓的璀璨轉身。



金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海高度重視莒光樓及莒光湖片區之觀光活化，將啟動2026年跨年及元宵規劃，整合跨局處合作，推動片區整體發展，故觀光處主動洽邀台南生活美學館長年在金門紮根之基礎，以莒光樓是金門最具象徵性的地標之一，透過從樓內照明到樓外的燈光美學與環境設計，以七大打卡點串聯，讓國內外旅客能以全新角度感受夜間限定的金門夜色魅力，率先為片區整體發展，帶動第一波成果呈現，未來也將結合金城鎮公所進行莒光湖片區之燈光改善。



台南生活美學館長黃瓊瑩表示，“藝術轉動社區計劃”希望讓藝術走進生活，與地方文化深度連結。這次感謝縣府團隊與藝術家共同合作，讓莒光樓在燈光設計下展現全新風貌，讓人們重新發現熟悉地景中的驚喜與感動。



金門縣文化局副局長洪蘋萱指出，莒光樓承載深厚的歷史記憶，透過藝術家的創意與光影詮釋，讓文化資產在光影中煥發新生命，也為金門注入更多文化能量與藝術想像。



藝術家何仲昌提到，此次以“莒光耀金門”為主題，結合眺望與休憩的光環境設計，與金門大橋及廈門天際線相互輝映，讓訪客於光影中感受莒光樓歷史記憶與金門風情，也期盼未來更多洋樓古厝能在夜色中綻放屬於自己的光彩。



今日發表會出席人員有金門縣政府觀光處長許績鑫、金門縣文化局副局長洪蘋萱、台南生活美學館長黃瓊瑩、藝術轉動社區計劃主持人吳瑪悧、利澤國際偶戲藝術村執行長金崇慧、進駐藝術家何仲昌等，由金門棠風舞蹈團戰地小兵熱鬧開場，現場上傳照片即可獲得限量小禮物。燈光秀將於莒光樓持續點亮，誠摯邀請遊客漫步莒光樓，欣賞光影下閃耀動人的新姿態！