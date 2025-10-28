綠官員連日批非洲豬瘟防範不力　盧秀燕反擊

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月28日電（記者 方敬為）針對台中市爆出非洲豬瘟，民進黨政府官員相繼點名批台中市府作為失當，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天被問到相關議題，臉色鐵青不予回應，隨後透過主持市政會議，強調台中市第一時間就啟動4大防疫措施，杜絕疫情擴散，並呼籲“中央”與地方要並肩作戰防疫。



“行政院政務委員”陳時中27日批評，台中市府在非洲豬瘟疫情處置作為失當，未落實養豬戶稽查，“觀念錯誤”。台“農業部長”陳駿季今天在“立法院”受訪時，也要求台中市政府盡快提供需補強的資料，以利“中央”釐清感染源頭。



台中爆出全台首例非洲豬瘟案，“行政院”22日宣布禁運、禁宰，26日宣布再延長10天。



台中市梧棲區一間養豬場爆發非洲豬瘟，追查源頭發現，該場使用的廚餘來自台中梧棲清潔隊，但從今年5月起，該豬農就未正常上傳廚餘蒸煮紀錄，市府環保局也未到場稽查。陳時中27日嚴正表示，“這個觀念不對！”強調地方政府應積極作為，不能因未上傳紀錄就不處罰。



陳駿季則表示，在整個疫調過程中，最主要是釐清可能的來源，而可能的來源要透過疫調才有機會去瞭解，目前台中市所提供的疫調資訊，還有非常多必須釐清的事情。



對於盧秀燕指相關規範無罰則，陳時中反駁，強調根據《飼料管理法》及《廢棄物清理法》，若蒸煮作業未落實，本就有罰則可依，並非“沒有上傳就無法裁罰”。該說法顯示“觀念錯誤”，提醒地方政府應主動稽查與督導，而非被動等待資料上傳。



盧秀燕28日主持市政會議前，被媒體問到是否回應陳時中的批評？盧臉色鐵青，直接步入市政廳開會，並透過致詞強調台中市政府的防疫作為。



盧秀燕表示，台中市政府一向採取最嚴格的標準維護食品安全，查到什麼就報什麼，絕不隱瞞。這次同樣的主動通報發現非洲豬瘟案例，在第一時間就通報了中央檢驗，收到了“中央”PCR檢驗陽性之後，通宵立刻啟動4大防疫措施，包括連夜緊急動員相關人力進行預防性撲殺195頭、完成動物移動管制、執行全場消毒、啟動周邊豬場病毒活動監測等。