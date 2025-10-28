謝寒冰：陳亭妃若被做掉　台南綠營恐反彈

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／2026台南市長選戰，民進黨“立委”陳亭妃與林俊憲兩人競爭，引發外界關注。資深媒體人謝寒冰27日在政論節目透露，台南綠營已經出現“賴清德支持誰，我就不支持他”的聲音，若陳亭妃不能代表民進黨出線，恐怕會引起反彈。



謝寒冰27日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，新任國民黨主席鄭麗文會面臨各種硬仗，2026年地方大選，國民黨在嘉義市和宜蘭都不好打，彰化縣長由誰出戰，也懸而未決，台南、高雄、屏東這次看起來可能有機會，但絕對是艱困的硬仗。



謝寒冰引述台灣民眾黨秘書長周榆修的說法，最近和台南市的一些綠營人士連繫時，發現台南現在有一些人對賴清德較為反感，甚至“賴清德支持誰，我就不支持他”。謝寒冰補充，當然這是周榆修的部分觀察，是不是一個普遍現象，還有待日後證實。但這樣的聲音已經出來，如果到最後真的陳亭妃沒有辦法出線，恐怕會引發更大的反彈。



謝寒冰認為，對鄭麗文來說，在地方上的布局非常重要。在一些相對簡單，且黨內人選幾乎早就已經確定的地方，趕快先把人選定下來，也不用搞什麼初選，沒有意義。趕快把台南、高雄、屏東的人選都定下來，然後就就全力衝刺選舉。